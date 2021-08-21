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Захарова после эфира на "Дожде"* выдала неудобное сравнение

21 августа 2021, 00:15  •  79 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после эфира на телеканале "Дождь" выдала неудобное сравнение. Попытка журналистов подловить Россию на "диктаторских" законах не удалась.
Ведущий телеканала "Дождь" Михаил Фишман во время эфира попросил Захарову привести в пример хотя бы одну страну, кроме России, где есть понятие "физлицо-иноагент". Официальный представитель Министерства иностранных дел пообещала изучить этот вопрос и дать на него ответ. По иронии судьбы, такой страной оказались Соединённые Штаты Америки - государство, на которое равняется вся российская либеральная общественность, включая сам "Дождь".
Я обещала узнать. Узнала. В США. Тот самый закон, который применяется к российским СМИ. Там и про физических лиц. Надеюсь, Михаил в эфире об этом расскажет,
- пишет Захарова в Telegram.
Скриншот: Telegram / Мария Захарова
Напомним, что в пятницу Минюст России внёс телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Иностранным агентом называется человек или организация, которая занимается политической деятельностью на территории России и при этом получает средства из-за рубежа. Закон об иностранных агентах не вводит никаких ограничений. Он только обязывает иноагента честно указывать свой статус во всех публикациях. Примечательно, что в США раскритиковали русский закон, хотя он является аналогом американского.
* Телеканал "Дождь" - включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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