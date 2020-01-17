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Захарова пошутила про любовь журналистов к селфи с Лавровым. Глава МИД ответил одним взглядом

17 января 2020, 19:54  •  101 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про любовь журналисток к селфи с и. о. министра иностранных дел России Сергеем Лавровым. "На рабочем графике не скажется", - заверила она спешащего и. о. главы МИД. Лавров ответил на реплику одним взглядом, но после и сам засмеялся.
В конце пресс-конференции и. о. главы МИД России Сергея Лаврова официальный представитель ведомства Мария Захарова тонко пошутила по поводу любви журналистов к селфи. Она заверила, что в напряженном графике и. о. министра обязательно найдётся время для фото с репортёрами.
Курьёзный момент случился в самом конце встречи с журналистами. Лавров подытожил своё выступление, напомнив, что его также ждут на других мероприятиях. Однако прежде чем он успел уйти, несколько слов журналистам сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Во-первых, она сообщила, что все вопросы журналистов, включая полученные в письменной форме, получат ответы на сайте МИД России. Во-вторых, добавила Захарова, зная любовь журналистов к селфи, им будет предоставлена возможность сфотографироваться с Лавровым сразу после пресс-конференции.
"На вашем рабочем графике это не скажется", - сказала она, обращаясь уже к спешащему покинуть зал Лаврову.
Замечание изрядно удивило Лаврова - сначала он ответил одним взглядом, а затем рассмеялся и поспешил на мероприятие. Журналисты в зале также не удержались от улыбок и смеха.

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