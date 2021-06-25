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Захарова пошутила о внесении Киркорова в черный список на Украине

25 июня 2021, 02:10  •  60 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 24 июня, иронично прокомментировала внесение певца Филиппа Киркорова в черный список министерства культуры и информационной политики Украины.
«Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» — пошутила Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что минкульт Украины внес Киркорова в перечень лиц, которые якобы представляют угрозу стране. В службе безопасности страны пояснили, что причиной стала позиция артиста по принадлежности территории Крыма.
Первый список деятелей культуры, которые, по мнению ведомства, «создают угрозу национальной безопасности» Украины, был обнародован в августе 2015 года.
В него вошли Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. С того времени список регулярно пополняется, сейчас в нем 201 человек.
23 июня сообщалось, что официальный представитель МИД России пошутила о своей реакции на поведение зарубежных партнеров. Она опубликовала фотографии с брифинга и сказала, что снимки выражают всю палитру эмоций: скепсис, недоумение, раздражение, смех.
Крым стал российским регионом после проведенного в регионе референдума в марте 2014 года. Согласно официальным данным, 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение территории в состав России.
Украина и ряд европейских государств считают территорию аннексированной. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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