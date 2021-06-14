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Захарова поразилась "волшебно-алогичному" призыву НАТО к России

14 июня 2021, 23:10  •  19 • Политика
В НАТО призвали Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв в своём телеграм-канале.
Москву на состоявшемся в Брюсселе саммите НАТО призвали исключить США и Чехию из списка недружественных государств. Лидеры военного блока призвали отменить определение "недружественные государства". Кроме того, в альянсе настаивают на том, что России следует "воздержаться от любых других шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических отношениях".
На призыв НАТО в своём телеграм-канале отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала на диссонанс в заявлениях представителей альянса.
Захарова отметила, что раз в НАТО желают исключения двух стран из списка недружественных Москве государств, то значит, хотят дружить?
"Логика-то очевидная", - подчеркнула она.
Однако, раз в НАТО заговаривают о дружбе, стоит отказаться от ставших уже привычными историй про "Петрова и Боширова", намекнула Захарова.
"Тут пора бы и определиться: либо прекращаете придумывать истории про "Петрова и Боширова" и на этом основании вводить санкции, - указала она, - либо не удивляетесь, что недружественные и в списках".
В целом же, констатировала официальный представитель МИД России, подобные заявления вызывают изумление.
"Боже, кто им это волшебно-алогичное словоблудие придумывает", - иронично подчеркнула Захарова, сопроводив пост хохочущим смайлом.

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