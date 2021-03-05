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Захарова пообещала "скоро порадовать" США и пригрозила Германии

05 марта 2021, 15:05  •  325 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Черные списки на американцев появятся в ближайшее время
В России уже подготовили ответ на американские санкции. Об этом проинформировала глава Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Она сказала, что в нашей стране "ничего не ждут". И, если раньше не говорили о таких мерах, это не значит, что не думали о них и не действовали.
США уже опубликовали черные списки. В ближайшее время такие "стоп-листы" обнародуют и в РФ, заверила дипломат в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
"Мы их скоро порадуем", – иронично отметила Мария Петровна. И добавила, что необходимая работа уже проводится.
Также Захарова пообещала аналогичный ответ Германии. Москва не оставит без ответа препятствия работе российских СМИ в ФРГ и примет симметричные меры, предупредила она.
Ранее стало известно, что США и Британия договорились о крайних мерах против России. Они собираются замахнуться на госдолг нашей страны и включить в черный список "олигархов" из РФ.
Недавно в МИД РФ заявили, что Москва даст жесткий адекватный ответ Берлину. И в отношении немецких СМИ, которые работают в России, могут быть закрыты счета и прекратиться все финансовые операции.
До этого Мария Захарова объяснила смысл американских санкций против России. По ее мнению, США тем самым стремятся устранить конкурента, который их опережает.

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