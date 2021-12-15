Захарова пообещала "адекватный ответ" на высылку русских дипломатов из Берлина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила действия Берлина, а именно высылку русских дипломатов. Она пообещала "адекватный ответ".

В МИД Германии заявили, что два русских дипломата объявлены персонами нон грата. Их просят покинуть территорию ФРГ.

В своём Telegram-канале Мария Захарова назвала такие действия Берлина недружественными.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", - отметила она.

Представитель МИД России анонсировала заявление по данному поводу, которое будет сделано в ближайшее время.