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Захарова пообещала "адекватный ответ" на высылку русских дипломатов из Берлина
15 декабря 2021, 20:05 • 167 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила действия Берлина, а именно высылку русских дипломатов. Она пообещала "адекватный ответ".
В МИД Германии заявили, что два русских дипломата объявлены персонами нон грата. Их просят покинуть территорию ФРГ.
В своём Telegram-канале Мария Захарова назвала такие действия Берлина недружественными.
"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", - отметила она.
Представитель МИД России анонсировала заявление по данному поводу, которое будет сделано в ближайшее время.
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