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Захарова пообещала "интересный ответ" тем, кто стоит за притеснениями Sputnik в Эстонии
30 декабря 2019, 04:39 • 46 • Политика
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. МИД РФ планирует комплексно ответить на притеснения журналистов агентства "Sputnik Эстония". Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
"В данном случае, исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды, ответ будет комплексным и интересным", - сказала она.
Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В МИА "Россия сегодня", которому принадлежит Sputnik, позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам агентства уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства, а российские парламентарии заявили о намерении поднять тему давления на это СМИ в ОБСЕ и Парламентской ассамблее Совета Европы. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.
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