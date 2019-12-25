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Захарова: Польша продолжает увязывать историю с нынешними отношениями с Россией

25 декабря 2019, 01:09  •  76 • Политика

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Польский политический истеблишмент выбрал для себя подход к выстраиванию отношений с Россией, который предполагает зависимость нынешних межгосударственных связей от трактовки исторических событий. Такое мнение выразила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Есть два пути: первый путь - учиться на ошибках истории, ошибках прошлого и, делая выводы, идти вперед, выстраивать будущее, понимая, какой была история <...> Второй путь - бесконечно ставить в зависимость свое будущее, будущее соседних стран, будущее регионов и мира от трактовок и прочтения истории или в принципе от истории, - сказала она. - Мне кажется, к сожалению, что часть, не все польское общество, не польское государство в целом, но часть польского истеблишмента, <... > люди, так или иначе связанные с государственной машиной, это достаточно солидная группа людей, исторически занимают именно такую позицию, о которой я сказала", - заявила она.

Дипломат отметила, что это мешает Москве и Варшаве выстраивать двусторонние отношения. "И это, безусловно, является также фактором, осложняющим отношения того же самого Европейского союза (ЕС) с Россией, учитывая ту позицию, которую выстраивает и занимает Польша в ЕС, исходя из выбранной ей тактики", - добавила Захарова.

Она напомнила, что тезис о необходимости перестать постоянно обсуждать проблемные моменты XX века и смотреть вперед, который в том числе выдвигал президент России Владимир Путин, тогда занимавший пост премьер-министра РФ, в своей статье перед визитом в Польшу в 2009 году, является частью "основополагающего подхода к выстраиванию отношений" с этой страной. "Мы об этом говорили, когда у нас были регулярные контакты на уровне глав МИД. Но увы, мы видим, что реакция, к сожалению, такова, что этот тезис ко двору не пришелся в Варшаве", - резюмировала Захарова.

19 декабря на большой пресс-конференции Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, подписавшим с Германией пакт о ненападении. Путин отметил, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с протоколами, прилагавшимися к пакту о ненападении, однако Польша сама ранее приняла участие в разделе Чехословакии, а к тому моменту, когда советские войска оказались на территории страны, польское правительство утратило контроль над вооруженными силами и бежало. Как указал российский президент, "разговаривать было не с кем".

В ответ МИД Польши выразил обеспокоенность словами Владимира Путина. В заявлении дипведомства отмечалось, что слова президента РФ якобы "представляют собой ложную картину событий", а потому вызывают обеспокоенность и недоверие. Российско-польские эксперты работают в рамках Комиссии по сложным вопросам истории двусторонних отношений, созданной для того, чтобы преодолеть противоречия, которые вызывают разные взгляды на события прошлого.

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