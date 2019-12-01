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Захарова показала, за что Прибалтика преследует российские СМИ - фото

01 декабря 2019, 23:24  •  83 • Политика
Мария Захарова сообщила о преследовании российских СМИ в Прибалтике за историческую правду. Она опубликовала ссылку на статью о выставке архивных документов, которые свидетельствуют о страшных преступлениях эстонских карателей в годы войны на оккупированной Псковщине.
Российские СМИ подвергаются притеснениям в странах Балтии за то, что публикуют историческую правду. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Дипломат опубликовала ссылку на статью Sputnik Эстония об открытии в Москве выставки документов, посвящённых зверствам эстонских карателей в Псковской области во время Великой Отечественной войны. Захарова отметила, что именно из-за таких публикаций власти прибалтийских стран устраивают гонения на российские СМИ.
"Ровно за это в прибалтийских странах преследуют российские СМИ - за историческую правду", - написала официальный представитель МИД России.
Напомним, что чуть ранее власти Латвии запретили вещание сразу 9 российских телеканалов. В России назвали выходку латвийских властей грубым попиранием принципа свободы слова и прессы, а также призвали спецпредставителя ОБСЕ по свободе СМИ обратить на это внимание.
Фото: скриншот facebook.com/maria.zakharova.167

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