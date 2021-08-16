Захарова показала "ястребиную" суть Белого дома тремя фразами президента США

Мария Захарова опубликовала три фразы американского "ястреба" Холодной войны об Афганистане. "Историческое свидетельство американских геополитических экспериментов, ответственность за которые они никогда не несут", - прокомментировала она цитаты 40-го президента США.

На фоне захвата Афганистана талибами* официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что говорил о боевиках "ястреб" Холодной войны и 40-й президент США Рональд Рейган. Она привела его цитаты от 1983, 1984 и 1985 годов.

Так в декабре 1983 года глава США называл моджахедов - движением коренного населения, которое бросило вызов военное силе, угрожающей их религии и самому их образу жизни. Речь шла, разумеется, о противостоянии боевиков с СССР.

Они готовы отдать свою жизнь за независимость и свободу,

- заявлял Рональд Рейган.

Примерно год спустя глава Белого дома уже рассказывал, как моджахеды ежедневно напоминают, что человеческий дух тверд и непоколебим, и что свободу нелегко украсть у людей, которые полны решимости её защищать. Он добавил, что боевики "пишет новую главу в истории свободы".

Мы, американцы, приветствуем их великолепное мужество,

- подчеркнул 40-ой президент США.

А ещё через год Реган вещал, что "Советам" никогда не удастся полностью покорить афганский разум и дух, потому афганский народ "слишком горд, слишком полон решимости продолжать борьбу". Также он обвинил СССР в том, что он якобы ежедневно скрывает свои "зверства" и военные преступления, совершаемые в этой стране.

Они ждут, чтобы внимание мира ускользнуло от нас, чтобы утихло наше возмущение. Они верят, что поддержка, которую свободный мир оказывал борцам за свободу, уменьшится,

- говорил Рейган о "Советах" в Афганистане.

Всё это реальные цитаты. Примечательно, как изменилось с тех пор отношения США к боевикам в Афганистане.

Историческое свидетельство американских геополитических экспериментов, ответственность за которые они никогда не несут,

- прокомментировала Захарова цитаты 40-ого президента США.

* Талибан - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.