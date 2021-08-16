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Захарова показала "ястребиную" суть Белого дома тремя фразами президента США

16 августа 2021, 15:35  •  141 • Политика
Мария Захарова опубликовала три фразы американского "ястреба" Холодной войны об Афганистане. "Историческое свидетельство американских геополитических экспериментов, ответственность за которые они никогда не несут", - прокомментировала она цитаты 40-го президента США.
На фоне захвата Афганистана талибами* официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что говорил о боевиках "ястреб" Холодной войны и 40-й президент США Рональд Рейган. Она привела его цитаты от 1983, 1984 и 1985 годов.
Так в декабре 1983 года глава США называл моджахедов - движением коренного населения, которое бросило вызов военное силе, угрожающей их религии и самому их образу жизни. Речь шла, разумеется, о противостоянии боевиков с СССР.
Они готовы отдать свою жизнь за независимость и свободу,
- заявлял Рональд Рейган.
Примерно год спустя глава Белого дома уже рассказывал, как моджахеды ежедневно напоминают, что человеческий дух тверд и непоколебим, и что свободу нелегко украсть у людей, которые полны решимости её защищать. Он добавил, что боевики "пишет новую главу в истории свободы".
Мы, американцы, приветствуем их великолепное мужество,
- подчеркнул 40-ой президент США.
А ещё через год Реган вещал, что "Советам" никогда не удастся полностью покорить афганский разум и дух, потому афганский народ "слишком горд, слишком полон решимости продолжать борьбу". Также он обвинил СССР в том, что он якобы ежедневно скрывает свои "зверства" и военные преступления, совершаемые в этой стране.
Они ждут, чтобы внимание мира ускользнуло от нас, чтобы утихло наше возмущение. Они верят, что поддержка, которую свободный мир оказывал борцам за свободу, уменьшится,
- говорил Рейган о "Советах" в Афганистане.
Всё это реальные цитаты. Примечательно, как изменилось с тех пор отношения США к боевикам в Афганистане.
Историческое свидетельство американских геополитических экспериментов, ответственность за которые они никогда не несут,
- прокомментировала Захарова цитаты 40-ого президента США.
* Талибан - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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