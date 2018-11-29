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Захарова показала, чего на самом деле стоят принципы канцлера Германии Меркель
29 ноября 2018, 22:24 • 205 • Политика
Представитель МИД Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России, принятых ради «защиты международного права». Представитель МИД на конкретных примерах показала, чего стоят принципы, о которых говорила глава немецкого правительства.
В МИД России ответили на слова канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости антироссийских санкций для «защиты международного права», и что всё дело в приверженности принципам. С заявлением по этому поводу выступила Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила Меркель, как её страна закрыла глаза на то, что спецслужбы США прослушивали её телефон. Также представительница МИД России напомнила главе правительства Германии о том, что на Украине с весны этого года находится в тюрьме Надежда Савченко, о судьбе которой переживал весь Евросоюз, пока она находилась в России.
Приведённые Захаровой примеры наглядно демонстрируют, чего на самом деле стоят принципы Европы и Германии.
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