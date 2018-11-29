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Захарова показала, чего на самом деле стоят принципы канцлера Германии Меркель

29 ноября 2018, 22:24  •  205 • Политика
Представитель МИД Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России, принятых ради «защиты международного права». Представитель МИД на конкретных примерах показала, чего стоят принципы, о которых говорила глава немецкого правительства.
В МИД России ответили на слова канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости антироссийских санкций для «защиты международного права», и что всё дело в приверженности принципам. С заявлением по этому поводу выступила Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Речь идет о принципах. С помощью санкций мы можем что-то объяснить», - заявила Меркель на открытии германо-украинского экономического форума.
«Принципы?! У Европы?!! Какие?!!!!!!!» - написала Захарова в Facebook.
Захарова напомнила Меркель, как её страна закрыла глаза на то, что спецслужбы США прослушивали её телефон. Также представительница МИД России напомнила главе правительства Германии о том, что на Украине с весны этого года находится в тюрьме Надежда Савченко, о судьбе которой переживал весь Евросоюз, пока она находилась в России.
«Список «принципов» можно продолжать до бесконечности», - подвела итог представитель МИД России.
Приведённые Захаровой примеры наглядно демонстрируют, чего на самом деле стоят принципы Европы и Германии.

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