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Захарова поддержала ответ России министру обороны Германии о ядерном оружии: "Точечно и по фактам"

26 октября 2021, 11:45  •  197 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила по поводу заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр возможном применении ядерного оружия против России. Она поддержала слова Лаврова и Шойгу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы Соловьев Live назвала недопустимым высказывания министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр .
Захарова поддержала высказывания Шойгу и Лаврова о недопустимости таких действий, сказав, что те ответили "точечно, с помощью фактов и не без эмоций".
Дипломат высказала недоумение, так как раньше Германия не позволяла себе таких высказываний, бережно относилась к памяти о Второй мировой войне. Она допустила, что это – "новая школа мысли".
Захарова предполагает, что в немецком правительстве не все могут знать о последствиях Второй мировой, об истории своих семей и о ядерном оружии.
Министру обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 21 октября задали вопросы о том, как будут сдерживать Россию в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила, что Москве необходимо дать знать, что Запад может использовать "и такие средства".
После её слов Минобороны России вызвало военного атташе ФРГ и вручило ему ноту протеста.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высказывания Крамп-Карренбауэр "фантазиями" для поклонников. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нужно помнить, чем закончилось стягивание немецких войск к границам России.
В Германии тоже были возмущены словами министра. В понедельник глава фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених обвинил министра обороны в раскручивании "спирали эскалации".

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