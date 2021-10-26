Захарова поддержала ответ России министру обороны Германии о ядерном оружии: "Точечно и по фактам"

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила по поводу заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр возможном применении ядерного оружия против России. Она поддержала слова Лаврова и Шойгу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы Соловьев Live назвала недопустимым высказывания министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр .

Захарова поддержала высказывания Шойгу и Лаврова о недопустимости таких действий, сказав, что те ответили "точечно, с помощью фактов и не без эмоций".

Дипломат высказала недоумение, так как раньше Германия не позволяла себе таких высказываний, бережно относилась к памяти о Второй мировой войне. Она допустила, что это – "новая школа мысли".

Захарова предполагает, что в немецком правительстве не все могут знать о последствиях Второй мировой, об истории своих семей и о ядерном оружии.

Министру обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 21 октября задали вопросы о том, как будут сдерживать Россию в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила, что Москве необходимо дать знать, что Запад может использовать "и такие средства".

После её слов Минобороны России вызвало военного атташе ФРГ и вручило ему ноту протеста.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высказывания Крамп-Карренбауэр "фантазиями" для поклонников. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нужно помнить, чем закончилось стягивание немецких войск к границам России.

В Германии тоже были возмущены словами министра. В понедельник глава фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених обвинил министра обороны в раскручивании "спирали эскалации".