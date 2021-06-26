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Захарова по ролям расписала, как Запад готовит заговор против Китая

26 июня 2021, 13:55  •  95 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась анализом относительно того, как Западе сейчас выстраивает антикитайскую повестку.
Мария Захарова на странице в Telegram объяснила, что, исходя из заявлений, европейских стран, США, Японии можно сделать вывод – идет антикитайское противостояние. Собрание политиков в Великобритании во время евротурне президента США Джо Байдена можно назвать первым шагом по созданию антикитайского альянса западных демократий.
Так, указала Захарова, по официальным заявлениям четко прослеживается антикитайская линия. Ангела Меркель, в частности, заявила, что Германия будет увязывать сотрудничество с Китаем с ситуацией по правам человека в стране. Британский премьер Борис Джонсон предложил Австралии встать плечом к плечу перед лицом китайской агрессии. Американского президента не устроило, что Пекин может участвовать в создании правил мировой торговли и технологий в XXI веке.
Захарова уточняет, судя по заявлениям политиков, "антикитайский тренд Запада вырисовывается явно". Впрочем, от устремлений Старого Света, играющего под дудку Вашингтона, не отстает и Япония, которая подвизалась упрочнить отношения с США.
"Столь яро защищаемые Западом "ценности" на поверку оказываются настоящим либеральным тоталитаризмом. Они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом и противником?" – недоумевающе отметила официальный представитель МИД России.

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