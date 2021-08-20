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Захарова по пунктам ответила Раабу о Навальном и "Новичке"

20 августа 2021, 22:25  •  56 • Политика
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сделал заявление о русском оппозиционере Алексее Навальном и отравляющем веществе "Новичок". Официальный представитель МИД России Мария Захарова прошлась по тезисам этой речи и по пунктам ответила британскому дипломату.
Рааб назвал инцидент с Навальным "ужасающим отравлением" и "бесчеловечным актом", но при этом отметил, что Великобритания "играла ведущую роль в координации международного ответа" на этот инцидент. Мария Захарова сделала акцент: Лондон признался, что манипулировал историей вокруг "отравления". Она также напомнила об инцидентах с Литвиненко, Скрипалями, провокациях "Белых касок".
"Теперь британский же министр признаётся в активной игре вокруг берлинского пациента. Так за ушами показалась и голова", - написала представитель МИД России в своём Telegram-канале.
Она чётко ответила на претензии британского министра об отсутствии прозрачного расследования и "правдоподобного разъяснения" якобы имевшего место использования "Новичка". Партнёры так и не предоставили России запрошенные материалы, все отказы были немотивированными.
"Сложно предоставить правдоподобные разъяснения того, чего не совершал. Традиционно фантазии на тему химического оружия - удел Форин-Офиса", - не удержалась от иронии Захарова.
Она призвала Британию не "использовать ОЗХО" (Организацию по запрещению химического оружия), а работать честно и на основе законов, включая международное право. Односторонние британские рестрикции дипломат назвала нелегитимными и подчеркнула: Соединённое Королевство в очередной раз "уходит от реальности". Ему бы лучше заняться привлечением к ответственности сотрудников спецслужб США, которые игнорируют Конвенцию о запрещении химического оружия и не уничтожают таковое.
Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало статью "О годовщине "дела А. Навального". В ней увидели предупреждение для Германии. В Сети спрогнозировали последствия.

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