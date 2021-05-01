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Захарова по пунктам ответила на браваду спикера Европарламента

01 мая 2021, 01:05  •  53 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова лаконично ответила на заявление спикера Европарламента Давида Сассоли. Ему ранее был запрещён въезд в Россию.
Европейский политик Давид Сассоли после запрета России высказался, что никакие угрозы и санкции не заставят его и его коллег замолчать. Он заявил, что продолжит, несмотря ни на что, "защищать права человека, свободу и демократию".
Такая бравада последовала после решения России ограничить ему и ряду европолитиков въезд в нашу страну. Это стало ответом на введённые ранее Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести граждан России.
На выпад спикера ЕП на странице в Facebook лаконично ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она ответила по пунктам следующее: "Нас тоже", - имея в виду, что и Россия не будет молча терпеть нападки и угрозы в свой адрес.
И добавила ироничный вопрос: "А мы разве угрожали?" Чем вызвала восторг подписчиков.
Напомним, что в четверг, 29 апреля, Европарламент принял очередную резолюцию по России. В ней звучит призыв остановить проект "Северный поток - 2", а также отключить Россию от международной платёжной системы SWIFT. Резолюция необязательна к исполнению, но евробюрократы должны к ней как минимум прислушиваться.

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