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Захарова озвучила Украине последствия вступления в НАТО

09 апреля 2021, 14:45  •  103 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Государственность Незалежной может оказаться под вопросом
Вступление Украины в состав Североатлантического альянса приведет к полномасштабной эскалации военного конфликта на юго-востоке страны. Соответствующее заявление сделала сегодня, 9 апреля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, выступая на еженедельном брифинге.
Также госслужащая заявила, что Кремль призывает украинские власти заниматься реализацией Минских соглашений вместо провокаций. Во внешнеполитическом ведомстве России также обратили внимание на недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который накануне побывал в Донбассе, что вступление Незалежной в альянс якобы приведет к миру в регионе.
"Гипотетическое членство Украине не только не принесет мир, а, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации", – заявила официальный представитель ведомства.
Также Захарова отметила, что украинские власти живут иллюзиями о решении конфликта в Донбассе военным путем, из-за чего стягивают средства к линии соприкосновения. Обстановка в регионе склонна к обострению из-за воинственного настроя Украины, которая мечтает о силовом решении, подчеркнула российская госслужащая.
При этом, добавила официальный представитель МИД, украинские медиа продолжают устраивать истерику, нагнетая настроения мифической угрозой со стороны РФ и неких "планах Кремля" по скорому нападению на Украину. По словам Захаровой, это делается с подачи кураторов постмайданной администрации, которые оказывают Киеву публичную поддержку.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается проводить очередной разъяснительный диалог для США по Украине. Госслужащий подчеркнул, что Москва не намерена терпеть нахальный стиль Соединенных Штатов и сведет сотрудничество с Вашингтоном лишь к обсуждению выгодных для себя вопросов.

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