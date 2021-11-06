Захарова ответила "вспыхнувшему" Лондону его же оружием: "Потрясены насилием против мирных"

Мария Захарова ответила "вспыхнувшему" массовыми митингами Лондону его же оружием, посоветовав британской прессе использовать для описания происходящего свои же старые "агитки" против России: "Потрясены насилием против мирных протестующих".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась в своём Telegram-канале о новых массовых протестах, охвативших Великобританию.

В Лондоне проходит так называемый Марш миллиона масок. Ряд демонстрантов просят выпустить из заключения создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, некоторые выступают за упразднение "ковидных" паспортов. Группа участников шествия спалила чучело премьер-министра страны Бориса Джонсона, выполненное из картона.

Дипломат поделилась видеокадрами, на которых можно заметить, как правоохранители жёстко теснят толпу митингующих, в том числе журналистов, освещающих происходящее.

Захарова обратила внимание, что в тех случаях, когда в России разворачивается хоть что-то, отдалённо напоминающее подобное, британская пресса тут же разражается громкими статьями в духе: "Потрясены насилием против мирных протестующих".

Спикер русского внешнеполитического ведомства выразила надежду, что на этот раз СМИ в Великобритании поступят честно и "посвятят эту незатейливую агитку самим себе":