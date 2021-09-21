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Захарова ответила премьеру Британии на требование выдать Петрова и Боширова
21 сентября 2021, 18:00 • 240 • Политика
Москва осуждает попытки Лондона переложить на Россию ответственность по делу Скрипалей, будет требовать от Британии исчерпывающую информацию, заявила Захарова на требования британского премьера Джонсона.
В МИД России ответили на требование Великобритании выдать подозреваемых по делу Скрипалей. С заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Лондон хочет, чтобы Москва выдала подозреваемых по делу Скрипалей, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Москва осуждает попытки Лондона переложить на Россию ответственность по делу Скрипалей, ответила Мария Захарова.
- подчеркнула дипломат.
Напомним, что речь идёт об инциденте, который произошёл аккурат перед началом чемпионата мира по футболу - 2018. Шпион-перебежчик по фамилии Скрипаль и его дочь были отравлены, как утверждает британская сторона, русским суперсмертельным ядом "Новичок". Тем не менее оба выжили, однако на публике их больше никто не видел.
Лондон винит в инциденте "агентов ГРУ" Петрова и Боширова. Сами мужчины выступили в эфире RT и сообщили, что являются бизнесменами и ни к каким спецслужбам и отравлениям отношения не имеют.
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