Захарова ответила Польше за русских диспетчеров: "Очередной аккорд в каком-то русофобском запале"

Россия считает откровенно абсурдными обвинения Польши, последовавшие в адрес российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М в 2010 году, и призывает прекратить нападки. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на требования польской прокуратуры.

Речь идёт о запросе на арест российских диспетчеров, работавших в день катастрофы самолёта президента Польши Леха Качиньского под Смоленском. В прокуратуре Польши утверждают, что российские диспетчеры якобы намеренно довели правительственный борт до крушения. Хотя до этого две комиссии по расследованию, международная и польская, пришли к выводу, что виновником трагедии был сам президент Польши.

"Я понимаю, что в это сложно поверить, но в это и не надо верить - это очередной виток или очередной аккорд в каком-то русофобском запале", - прокомментировала действия польской стороны Мария Захарова.

Она добавила, что все попытки Польши получить диспетчеров России тщетны, так как страна никому и ни при каких обстоятельствах не выдаёт своих граждан. Также Захарова посоветовала польским прокурорам ещё раз перечитать расшифровку переговоров пилотов самолёта Качиньского с диспетчерами, которая выложена на сайте МАК. Из неё очевидно, что диспетчеры предупреждали борт о неблагоприятных погодных условиях, оставив решение о посадке за польскими пилотами.

Напомним, что самолёт польского президента Леха Качиньского разбился под Смоленском в 2010 году. Расследование МАК выявило, что причиной трагедии стали плохая видимость из-за тумана и отказ пилотов уходить на запасной аэродром. Последнее связано с давлением, которое оказывал на них президент Польши, требовавший посадки в Смоленске во что бы то ни стало. Польская комиссия по расследованию подтвердила эти выводы. Тем не менее нынешние власти Польши возобновили расследование с целью обвинить в трагедии Россию.