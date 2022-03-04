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Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции

04 марта 2022, 01:45  •  117 • Политика
Мария Захарова прямо сказала, под чем был президент Украины Владимир Зеленский, когда выступал перед журналистами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на главный вопрос о пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат сказала, под чем был украинский лидер.
Речь идёт о встрече Зеленского с иностранной прессой. На видео с пресс-конференции видно, что глава Украины находится не совсем в обычном своём состоянии. Многие после этого заподозрили, что Зеленский был в алкогольном или даже наркотическом опьянении.
Посмотрев на Зеленского, который сегодня общался с прессой, все задают только один вопрос: он под чем? Он под Нуланд,
- написала Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Речь идёт о заместителе Госсекретаря США Виктории Нуланд, которая считается негласным куратором Украины. Она прославилась тем, что незадолго до госпереворота на Украине 2014 года раздавала печенье участникам майдана.
Напомним, что на Украине и раньше ходили слухи, что Зеленский злоупотребляет наркотическими препаратами. Однако никогда до этого подозрения на этот счёт не были так сильны.

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