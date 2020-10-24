Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "...
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
Главная / Политика

Захарова ответила на заявление НАТО о противостоянии с Россией

24 октября 2020, 16:00  •  19 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Западу не помешает подучить историю, отметила официальный представитель МИД
Мария Захарова отреагировала на слова немецкого генерал-лейтенанта Йорга Фольмера о противостоянии России и НАТО. Она упрекнула его в незнании истории и напомнила об освобождении Европы.
Несколько дней назад глава оперативного командования "Север" объединенных сил НАТО в Европе Фольмер высказался о России как о стране, которая то и дело пытается помешать сотрудничеству шведов с членами Североатлантического Альянса.
"С учетом нашей общей истории, враг – это слишком сильное слово. Россия – противник",
– ответил военный на вопрос о том, считают ли в НАТО Россию врагом. Интервью Фольмера опубликовало издание Dagens Nyheter.
"Наша страна была противником фашизма и нацизма. "Альпы и Дунай помнят", кто "народам Европы свободу принёс", а вот натовцы заговариваться начали",
– прокомментировала выпад немецкого военного Захарова. Официальный представитель МИД написала в "Фейсбук": учитывая общую историю России и Германии, немцам нужно знать ее лучше.
Ранее Мария Захарова ответила на очередные обвинения в кибератаках, которые поступили в адрес России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
24 октября 2020, 06:50
Протесты в Белоруссии будут тлеть и без Лукашенко? Эксперт объяснила, чего хочет оппозиция
24 октября 2020, 00:25
"Мир в критической точке": ВОЗ назвала страны, которым придётся особенно тяжело из-за COVID-19
24 октября 2020, 00:25
Капитал побежит из России невероятными темпами: ЦБ приготовился к худшему
24 октября 2020, 04:05
"Евроинтегратор", спаси: От главы МИД Украины требуют остановить уничтожение психиатрии в Незалежной
24 октября 2020, 12:20
Крым нарушил планы США: на полуострове ответили Трампу
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 октября 2020, 01:20
Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
24 октября 2020, 01:20
В Одессе агитаторы Партии Шария отбили атаку Нацкорпуса - радикалы сбежали
24 октября 2020, 06:50
50 одновременных обысков — украинская полиция нагрянула к нацистам
24 октября 2020, 06:50
Украинские школьники не собираются отказываться от русского языка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 октября 2020, 11:10
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
18 октября 2020, 11:25
Отпугнуло "безымянное" оружие русских? На западе Сирии "пропали" американцы
20 октября 2020, 18:30
Ответка за Крым прилетела: ВКС России подготовили "приятный сюрприз" для США и Канады
18 октября 2020, 17:00
"Россия будет трещать по швам". Как при Ельцине: Михеев разъяснил уготованную нам Европой участь
18 октября 2020, 16:05
Вам не кажется, что нас считают полными идиотами?
19 октября 2020, 01:15
Экс-депутат Рады показал, как британские военные высмеивают Украину в Сети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.