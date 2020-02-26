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Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма

26 февраля 2020, 19:24  •  107 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова за признание, что Крым нужен Киеву как территория без людей.
В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв. По его словам, если бы у Украины была возможность «забрать эти территории», то страна бы ей воспользовалась. Однако украинское правительство понимает, что это «могут быть огромные жертвы среди гражданского населения».
«Хочется поблагодарить Алексея за прямоту. Именно так: Крым — это территория для Киева, и нужна она без людей, потому что «гражданское население» не хочет и будет сопротивляться, соответственно его будут уничтожать. А в Донбассе план «забирания территорий без населения» украинские власти пытаются реализовать без оглядки на «огромные жертвы», — написала она.
25 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев разрабатывает план по возвращению Крыма в состав Украины. По его словам, в стадии разработки находятся несколько кейсов по «деоккупации Крыма», однако эта информация не может быть раскрыта.
Крым стал частью России по результатам референдума, который состоялся в 2014 году. Киев не признает итоги голосования. Москва же неоднократно заявляла, что процесс прошел в полном соответствии с нормами международного права. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности региона «закрыт навсегда».

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