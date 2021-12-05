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Захарова ответила на выпад Псаки о России: "Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен"
05 декабря 2021, 07:25 • 374 • Политика
Псаки отказала России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В ответ Захарова напомнила пресс-секретарю Белого дома, кто является главным агрессором в мире. "Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен", - подчеркнула дипломат.
Только страны НАТО могут решать, кто является членом альянса, не Россия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ей ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Псаки сказала, что важно помнить, кто является в этой ситуации с Украиной провокатором. По мнению пресс-секретаря Белого дома, это не Соединённые Штаты и не Украина.
- парировала Захарова.
Также дипломат напомнила, кто наслаждался зверским убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи и кто осуществил десятки цветных революций по всему миру. Кроме того, Захарова призвала вспомнить, кто организовывал провокации с химическим оружием в Сирии и под этим предлогом бомбил её и кто путем давления и вмешательства перекраивал политический ландшафт европейских демократий.
- продолжила список официальный представитель МИД России в своём Telegram-канале.
Не забыла дипломат напомнить и том, кто использовал незаконные санкции, шантаж и угрозы для достижения собственной экономической и геополитической выгоды.
- резюмировала Захарова.
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