Псаки отказала России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В ответ Захарова напомнила пресс-секретарю Белого дома, кто является главным агрессором в мире. "Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен", - подчеркнула дипломат.

Только страны НАТО могут решать, кто является членом альянса, не Россия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ей ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Псаки сказала, что важно помнить, кто является в этой ситуации с Украиной провокатором. По мнению пресс-секретаря Белого дома, это не Соединённые Штаты и не Украина.

Важно помнить, кто сбросил атомную бомбу на гражданское население в Хиросиме и Нагасаки, кто напалмом уничтожал людей во Вьетнаме, кто бомбил мирных жителей Белграда снарядами с обеднённым ураном, кто лжесвидетельствовал против Багдада в Совбезе ООН,

- парировала Захарова.

Также дипломат напомнила, кто наслаждался зверским убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи и кто осуществил десятки цветных революций по всему миру. Кроме того, Захарова призвала вспомнить, кто организовывал провокации с химическим оружием в Сирии и под этим предлогом бомбил её и кто путем давления и вмешательства перекраивал политический ландшафт европейских демократий.

Кто предавал своих союзников в Афганистане, кто считал Латинскую Америку своим задним двором и десятилетиями проводил там гуманитарные эксперименты, кто нарушал международные договоры и в одностороннем порядке выходил из соглашений по стратегической стабильности и безопасности,

- продолжила список официальный представитель МИД России в своём Telegram-канале.

Не забыла дипломат напомнить и том, кто использовал незаконные санкции, шантаж и угрозы для достижения собственной экономической и геополитической выгоды.

Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен,

- резюмировала Захарова.