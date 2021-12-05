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Захарова ответила на выпад Псаки о России: "Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен"

05 декабря 2021, 07:25  •  374 • Политика
Псаки отказала России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В ответ Захарова напомнила пресс-секретарю Белого дома, кто является главным агрессором в мире. "Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен", - подчеркнула дипломат.
Только страны НАТО могут решать, кто является членом альянса, не Россия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ей ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Псаки сказала, что важно помнить, кто является в этой ситуации с Украиной провокатором. По мнению пресс-секретаря Белого дома, это не Соединённые Штаты и не Украина.
Важно помнить, кто сбросил атомную бомбу на гражданское население в Хиросиме и Нагасаки, кто напалмом уничтожал людей во Вьетнаме, кто бомбил мирных жителей Белграда снарядами с обеднённым ураном, кто лжесвидетельствовал против Багдада в Совбезе ООН,
- парировала Захарова.
Также дипломат напомнила, кто наслаждался зверским убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи и кто осуществил десятки цветных революций по всему миру. Кроме того, Захарова призвала вспомнить, кто организовывал провокации с химическим оружием в Сирии и под этим предлогом бомбил её и кто путем давления и вмешательства перекраивал политический ландшафт европейских демократий.
Кто предавал своих союзников в Афганистане, кто считал Латинскую Америку своим задним двором и десятилетиями проводил там гуманитарные эксперименты, кто нарушал международные договоры и в одностороннем порядке выходил из соглашений по стратегической стабильности и безопасности,
- продолжила список официальный представитель МИД России в своём Telegram-канале.
Не забыла дипломат напомнить и том, кто использовал незаконные санкции, шантаж и угрозы для достижения собственной экономической и геополитической выгоды.
Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен,
- резюмировала Захарова.

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