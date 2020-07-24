Захарова ответила на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения

Москва, 24 июля. Министерство иностранных дел РФ готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому с расшифровкой текста Минских соглашений. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по время прямого эфира на YouTube-канале «Соловьев Live».

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский во время посещения КПП «Станица Луганская» сообщил, что власти страны настаивают на подробной расшифровке каждого пункта Минских соглашений. Подробности необходимы Киеву якобы для того, чтобы определить, какие из условий может выполнить руководство страны.

«Я считаю, что, когда человек признается в том, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность», — прокомментировала Мария Захарова.

Она также отметила, что после слов Зеленского становится понятно, почему ситуация с выполнением соглашений «буксует». Захарова отметила, что министерство в принципе готово оказать президенту Украины помощь «в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в Минских соглашениях».

Захарова также обратила внимание, что речь идет не просто о каком-то соглашении, а об историческом документе, который признан на международном уровне и переведен на языки всех подписантов.