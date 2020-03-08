Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новгородская область решила бороться с коронавирусом методами Москвы
Снова "русские хакеры"? Троих лиц "российского происхождения"...
Грубая сила против Партии Шария
В Госдуме назвали срок поступления законопроекта об упрощенном получении граждан...
Главная / Политика

Захарова ответила на слова Зеленского о гибкости Минских соглашений

08 марта 2020, 03:35  •  92 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к Минским соглашениям по урегулированию ситуацию в Донбассе.
Ранее в интервью изданию The Guardian Зеленский сказал, что сторонам необходимо гибко подходить к выполнению Минских соглашений, которые украинская сторона подписала «под чрезвычайным давлением, чтобы положить конец крупным боевым действиям». Он задался вопросом о том, к «чему плохому» может привести «небольшой перенос» некоторых пунктов соглашений.
«В общественном транспорте на окнах «Запасного выхода» написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится», — написала Захарова в Facebook в субботу, 7 марта.
«Нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили возможность мирного решения конфликта в Донбассе.
В сентябре 2014 года контактная группа по Украине провела встречу в Минске и приняла соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта в Донбассе от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о выборах на территориях самопровозглашенных республик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
07 марта 2020, 19:35
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма
07 марта 2020, 19:35
"Почему мне кажется, что это были США?": Коц о "мелкой пакости" в Совбезе ООН
07 марта 2020, 19:35
"Избирательный подход": Нидерланды по делу MH17 снова показали предвзятое отношение к России
07 марта 2020, 08:59
Украинец насмешил Скабееву словами о том, что с водой в Крым «затечет суверенитет Украины»
07 марта 2020, 23:35
"Голый, маленький и слева": Ультиматум Зеленского по Донбассу назвали "анекдотом дня"
07 марта 2020, 17:35
"Какие вам ещё нужны доказательства?" Объятиями Путина журналист подтвердил, что в России нет коронавируса
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 марта 2020, 01:35
За какие грехи русские в Прибалтике погибают в одиночку?
08 марта 2020, 00:35
Турки не дураки. Далеко не все поддерживают Эрдогана (Станислав Бышок)
08 марта 2020, 00:30
«Существующие правила недостаточно ясны»: Путин поручил провести реформу миграционных...
08 марта 2020, 01:30
Под юридическим прессом: сможет ли Трамп засудить американские СМИ за публикации о ег...
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2020, 06:39
"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал статью Bloomberg о Мишустине
01 марта 2020, 04:39
США жгут новыми ракетами русские танки. Жгут и промахиваются - Defense News
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
01 марта 2020, 11:56
«Доброго соседа больше не будет» РФ изменит позицию по Украине
07 марта 2020, 19:35
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма
03 марта 2020, 09:35
Махал руками и заводил трибуны: Украинец набросился на русского хоккеиста во время матча
04 марта 2020, 07:35
Эрдогану не удалось договориться в обход России: Как Иран развеял домыслы, объяснил Борис Рожин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.