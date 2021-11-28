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Захарова ответила на слова Папы Римского о "кладбище" мигрантов: "На заметку"

28 ноября 2021, 10:20  •  250 • Политика
Папа Римский Франциск высказался, что Средиземное море - это "огромное кладбище мигрантов". Мария Захаров ответила на его слова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Папы Римского о том, что Средиземное море - это "большое кладбище мигрантов".
Она отметила, что Россию Средиземное море не омывает.
"Партнёрам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает", - написала Захарова в своём телеграм-канале.
Папа Римский Франциск назвал Средиземное море "кладбищем мигрантов" в своём обращении к гражданам Кипра и Греции, куда он собирается приехать с апостольскими визитами.
Он призвал проявить к мигрантам милосердие. Единственным движением вперёд он назвал жизнь в мире, принятии и интеграции.
Гибель беженцев в Средиземном море не редкость. Многие выходцы из стран Ближнего Востока и Африки пытаются попасть в Европу через него и погибают. 20 ноября у берегов Ливии утонуло судно с 75 мигрантами.

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