Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нацбанк Украины заявил об угрозе новых санкций России для экономики страны
"Западная шизофрения!" Сергей Михеев жестко РАЗНОСИТ феминисток! Это н...
СМИ сообщили о конфликте между Филаретом и главой ПЦУ
9 мая. Киев. Трэш
Главная / Политика

Захарова ответила на слова главы МИД Японии о "резких высказываниях" на встрече с Лавровым

10 мая 2019, 17:54  •  114 • Политика

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российские и японские дипломаты по-разному оценивают "резкие высказывания". Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook по итогам переговоров министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно в пятницу.

"Выступая с заявлением по итогам переговоров, глава внешнеполитического ведомства Японии среди прочего сказал буквально следующее: "Дискуссия доходила до резких высказываний". Лавров усмехнулся", - отметила Захарова. По ее словам, присутствовавшие на переговорах переглянулись между собой, не понимая, что имел в виду Таро Коно. Официальный представитель МИД РФ резюмировала, что у россиян и японцев, вероятно, "разное представление о "резких высказываниях".

В ходе состоявшихся переговоров главы МИД России и Японии обсудили ряд тем, среди которых - мирный договор и размещение ПРО США в Японии. Стороны договорились о дальнейших контактах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
10 мая 2019, 14:39
Лавров отметил значительные расхождения в позициях России и Японии по мирному договору
10 мая 2019, 10:09
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании курсом рубля – Bloomberg
10 мая 2019, 16:39
Нацбанк Украины заявил об угрозе новых санкций России для экономики страны
10 мая 2019, 16:39
Штаб Зеленского сохранил в тайне уровень присутствия США на его инаугурации
10 мая 2019, 16:39
Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского расследовать вмешательство Украины в выборы в США – СМИ
09 мая 2019, 19:09
В посольстве России прокомментировали слова главы МВД Эстонии о территориальном споре с РФ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2019, 08:09
"У них рентгеновское зрение": Украинцы "опустошили" Крымский мост, сделав фотографии с ракурса снизу
10 мая 2019, 00:24
Новое правительство Эстонии рассыпается на глазах
04 мая 2019, 04:39
"Против "Северного потока-2": На Западе озвучили условия для снятия санкций с России
07 мая 2019, 10:24
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
10 мая 2019, 00:09
«Гигант, который очень рано и трагически ушёл»: в Москве скончался журналист Сергей Доренко
09 мая 2019, 21:09
Западные СМИ о Дне Победы: Путин показал, что Россия — сверхдержава
07 мая 2019, 17:09
"Надо защищать русских на Украине": В бундестаге озвучили четкий план по снятию санкций с России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.