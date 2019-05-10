|
Захарова ответила на слова главы МИД Японии о "резких высказываниях" на встрече с Лавровым
10 мая 2019, 17:54 • 114 • Политика
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российские и японские дипломаты по-разному оценивают "резкие высказывания". Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook по итогам переговоров министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно в пятницу.
"Выступая с заявлением по итогам переговоров, глава внешнеполитического ведомства Японии среди прочего сказал буквально следующее: "Дискуссия доходила до резких высказываний". Лавров усмехнулся", - отметила Захарова. По ее словам, присутствовавшие на переговорах переглянулись между собой, не понимая, что имел в виду Таро Коно. Официальный представитель МИД РФ резюмировала, что у россиян и японцев, вероятно, "разное представление о "резких высказываниях".
В ходе состоявшихся переговоров главы МИД России и Японии обсудили ряд тем, среди которых - мирный договор и размещение ПРО США в Японии. Стороны договорились о дальнейших контактах.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 мая 2019, 08:09
|
10 мая 2019, 00:24
|
04 мая 2019, 04:39
|
07 мая 2019, 10:24
|
10 мая 2019, 00:09
|
09 мая 2019, 21:09
|
07 мая 2019, 17:09