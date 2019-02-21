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Захарова ответила на рекомендацию ПА ОБСЕ не направлять наблюдателей от России на Украину

21 февраля 2019, 18:54  •  216 • Украина
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала рекомендацию ПА ОБСЕ не направлять наблюдателей от России на выборы президента Украины.
 
РИА Новости
 

По словам дипломата, «даже Парламентская ассамблея ОБСЕ осознала, что киевский режим пойдёт на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами».

При этом Захарова напомнила, что ранее представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обращались к России с просьбой направить наблюдателей на выборы президента Украины.

21 февраля стало известно, что российская делегация на ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов.

Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта.

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