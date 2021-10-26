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Захарова ответила на разглагольствования министра обороны ФРГ о ядерном ударе по России

26 октября 2021, 11:45  •  99 • Политика
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Берлине стали забывать о своей ответственности за Вторую мировую войну
Заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможном применении ядерного оружия ради "сдерживания" России абсолютно недопустимы. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский дипломат отметила, что раньше представители Запада подобных высказываний не допускали. И уж тем более о применении ядерного оружия не позволяли себе рассуждать власти Германии, чувствуя свою историческую ответственность за Вторую мировую войну и храня память о том, что совершили США в отношении мирных жителей Хиросимы и Нагасаки.
Но в последнее время в коллективном западном разуме произошли явные сдвиги. В частности, Крамп-Карренбауэр публично выступила с "абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России и при этом возможности использования ядерного оружия", отметила Мария Захарова в эфире Соловьев Live во вторник, 26 октября.
Дипломат указала, что германскому министру обороны уже ответили и глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, и глава МИД РФ Сергей Лавров. Причем сделали это "точечно, с фактами на руках", но при этом довольно эмоционально.
Напомним, 21 октября Крамп-Карренбауэр заявила, о готовности стран НАТО использовать ядерные арсеналы в воздушном пространстве ради "сдерживания" России в Черном и Балтийском морях. После этого военный атташе ФРГ был вызван в Минобороны РФ, где ему вручили официальную ноту протеста.

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