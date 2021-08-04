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Захарова ответила на "крымские планы" Киева словами из "Служебного романа": "Юр, а ты помнишь?"
04 августа 2021, 11:10 • 133 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на планы Киева по Крыму, а, в частности, по "Крымской платформе" - словами из известного советского фильма "Служебный роман". "Юр, а ты помнишь?" - написала она.
Ранее первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова ответила на планы президента страны Владимира Зеленского сделать формат "Крымской платформы" ежегодным. По её словам, у Украины "нет такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия", чтобы сделать его ежегодным. В целом она отметила, что у Киева попросту нет денег каждый год проводить это мероприятие.
В своём Telegram-канале Мария Захарова прокомментировала эти слова цитатой из "Служебного романа", когда Ольга Рыжова обратилась к Юрию Самохвалову.
"Юр, а ты помнишь, как мы с тобой сбежали с лекций по финансам и праву и пошли в кафе-мороженое? Ты ещё всё так шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило", - написала она.
"Золотые слова: финансами и правом надо заниматься, а не парковать платформы", - подытожила Захарова.
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