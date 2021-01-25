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Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
25 января 2021, 03:25 • 236 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала реакцию американских политиков и дипломатов на субботние протесты и задержания в России грубым нарушением протокола, за которое придётся объясниться. Она отметила, что если бы российские дипломаты позволили себе в подобном ключе высказываться о событиях возле Капитолия, была бы "нереальная истерика".
Мария Захарова заявила о двойных стандартах, которые проявили американцы после субботних акций протеста в России. В частности, в аккаунте американского посольства в твиттере появился пост с критикой российских властей, "подавляющих права граждан на мирные протесты". Захарова отметила, что за подобные высказывания дипломаты США будут вызваны на Смоленскую площадь для дачи объяснений.
"Налицо пренебрежение правовыми нормами", - подчеркнула она.
Захарова заметила, что российские дипломаты "никогда не позволяют себе никаким образом комментировать то, что происходит в США". Тем не менее американцам ничто не мешает продолжать обвинять Россию во всех смертных грехах. "Они много лет уже борются с мифическим вмешательством России, потом они переключились на Китай, кто только ни вмешивался в их дела, вплоть до Северной Кореи", - сыронизировала Захарова.
Между тем сами американцы с удовольствием вмешиваются в чужие дела, особенно в дела неугодных им стран, и в этой линии поведения нет ничего нового, отметила представитель МИД в беседе с "Радио КП".
Между тем, Nation News добавляют, по оценке Марии Захаровой, США вмешиваются во внутренние дела России. И теперь американских дипломатов может ждать "серьёзный разговор".
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