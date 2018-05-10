Захарова ответила на обвинения Киева в пропагандистском характере её песни «Верните память»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на Украине заявления о том, что написанная ею песня «Верните память», посвящённая российским солдатам в Сирии, носит пропагандистский характер.

«Я хочу ответить тем, кто на Украине говорит, что она пропагандистская, конъюнктурная... Я хочу им ответить, что в эту песню, в её раскрутку, в её создание не вложено ни одной копейки денег. Все люди, которые ей занимались, они делали это от души», — сказала Захарова журналистам в Нью-Йорке.

По её словам, у неё была возможность придать композиции «пропагандистский оттенок», однако она этого не сделала.

«К сожалению, это не первое безумие, которое мы видим со стороны украинских властей. Понятно, что преследование людей за песни, которые они исполняют, — это политика партии... А мне-то как быть? У меня дед был наполовину русским, наполовину украинцем, у меня половина семьи именно по маминой линии, по линии её отца носят до сих пор украинские фамилии. Как мне-то быть, как мне вписаться в эту странную логику украинских властей?» — задалась вопросом она.

Захарова подчеркнула, что у народов бывшего СССР «общая история, и вынимание из неё различных кусков приведёт просто к страшному коллапсу».

Ранее сообщалось, что песня Захаровой «Верните память» прозвучала на торжествах, посвящённых Дню Победы, в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

СМИ писали, что информация о произошедшем была передана правоохранительным органам и спецслужбам. Так, депутат Константин Усов потребовал от СБУ разобраться с ситуацией.

Песня «Верните память» впервые была исполнена на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2017 году.