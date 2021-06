Захарова ответила на мракобесную риторику США: "Please keep silence"

Мария Захарова прокомментировала мракобесную риторику об исключительности США и опасном поведении России. "Please keep silence: US exceptionalism in progress", - написала дипломат.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила США на мракобесную риторику об исключительности США и опасном поведении России. Она напомнила, какими жертвами была оплачена американская 20-летняя война в Афганистане.

Захарова указала, что за военный конфликт расплатились своими жизнями 2,4 тысячи военных США и 1,1 тысячи военнослужащих НАТО. Также были убиты и ранены сотни тысяч убитых и раненых мирных афганцев. Кроме того, на эту войну было истрачено 2 триллиона долларов.

Итог: мирное соглашение с талибами и бесславный уход,

- отметила Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она добавила на английском: "Please keep silence: US exceptionalism in progress". Это можно перевести на русский как "Сохраняйте тишину: работает американская исключительность".