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Захарова ответила на хамскую реплику Блинкена о русских в Казахстане: "Сложно остаться в живых"
08 января 2022, 08:10 • 195 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на реплику госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ему непонятно, зачем Казахстан обратился за помощью к странам ОДКБ. Реплику визави она назвала хамской.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что по данным Белого дома, Казахстан имеет собственные возможности для погашения конфликта в стране. При этом он заявил, что в Вашингтоне не понимают, зачем страна попросила помощи стран ОДКБ и России в частности.
"Один урок из прошлой истории : Когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти", - заявил Блинкен.
Мария Захарова ответила на реплику госсекретаря США. Она заявила, что ответ на призыв руководства Казахстана стран ОДКБ был абсолютно легитимным. Слова Блинкена официальный представитель МИД охарактеризовала к высказанные "в типичной для себя хамской манере".
"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", - заявила Мария Захарова.
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