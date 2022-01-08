Захарова ответила на хамскую реплику Блинкена о русских в Казахстане: "Сложно остаться в живых"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на реплику госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ему непонятно, зачем Казахстан обратился за помощью к странам ОДКБ. Реплику визави она назвала хамской.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что по данным Белого дома, Казахстан имеет собственные возможности для погашения конфликта в стране. При этом он заявил, что в Вашингтоне не понимают, зачем страна попросила помощи стран ОДКБ и России в частности.

"Один урок из прошлой истории : Когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти", - заявил Блинкен.

Мария Захарова ответила на реплику госсекретаря США. Она заявила, что ответ на призыв руководства Казахстана стран ОДКБ был абсолютно легитимным. Слова Блинкена официальный представитель МИД охарактеризовала к высказанные "в типичной для себя хамской манере".

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным", - заявила Мария Захарова.