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Захарова ответила главе СНБО: "Крымчане уже всё сказали, что хотели"

23 октября 2021, 20:45  •  99 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила главе СНБО Алексею Данилову, который сообщил о планах создать пункты связи между Киевом, Донбассом и Крымом. "Крымчане уже всё сказали, что хотели", - заявила она.
Так Захарова прокомментировала идею Киева открыть пункты прямой коммуникации с жителями неподконтрольных территорий Донбасса, а также с жителями Крыма. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что люди смогут через эти пункты поддерживать связь с президентом Украины Владимиром Зеленским, правительством и рядом органов власти. Данилов уверен, что без подобного механизма конституционные права жителей ДНР, ЛНР и Крыма (их всех Киев причисляет к украинцам) нарушаются.
Официальный представитель МИД России заявила, что Киев решил устроить "цирковой номер" вместо того, чтобы заниматься реальными делами. Она обратила внимание, что украинские власти уже много лет не выплачивают жителям Донбасса зарплаты, пенсии и прочие социальные выплаты, что куда сильнее нарушает их конституционные права.
Что же касается крымчан, то со своим выбором они уже определились, и вести диалог с Киевом никакого смысла нет.
Что касается Крыма, то его жители всё сказали, что хотели. Проблема в том, что киевские власти не хотят этого слушать и делают всё, чтобы помешать крымчанам говорить о своей позиции на международных площадках,
- пишет Захарова в Telegram.
Скриншот: Telegram / Мария Захарова

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