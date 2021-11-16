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Захарова оценила заявление главы МИД Украины о помощи России Донбассу

16 ноября 2021, 09:30  •  154 • Политика
Критику Киева, направленную в адрес указа президента России Владимира Путина о гуманитарной помощи Донбассу, можно прокомментировать пословицей. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Так она ответила на заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, согласно которому указ российского лидера якобы противоречит минским договоренностям.
«На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих минским договоренностям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность Комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках «нормандского формата», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале официального представителя российского МИД.
Российский лидер 15 ноября подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, Путин поручил правительству в месячный срок принять меры, которые смягчат условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР.
Из указа следует, что решение о поддержке Россией жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик принято на фоне продолжающейся экономической блокады со стороны Киева и пандемии новой коронавирусной инфекции.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделает всё возможное в плане гуманитарной помощи Донбассу. При этом он подтвердил наличие сложностей с обеспечением Донбасса вакцинами.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.
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