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Захарова оценила ультиматум Токио по Курилам

14 октября 2021, 12:45  •  48 • Политика
Мария Захарова. Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Японские власти отказываются признать очевидное
Позиция Токио по Курильским островам отодвигает подписание мирного договора между Россией и Японией на неопределенный срок. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 14 октября.
Ранее новый глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что суверенитет Токио распространяется и на южно-курильские острова, и именно этот спор он намерен решать с Москвой в первую очередь, а лишь потом говорить о заключении мирного договора.
В Москве напомнили, что острова принадлежат России по закону, поэтому переговоров на эту тему не может быть в принципе.
"Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения",
– предупредила Мария Захарова.
Япония претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи, упорно называя их своими "северными территориями". Предложение Москвы создать на Курилах особую экономическую зону и вести там совместную деятельность Токио не устраивает.
На самих островах отмечают, что к подобным заявлениям из Японии уже привыкли. Тем временем российские власти намерены за пять лет "освоить" Курилы.

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