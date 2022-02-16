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Захарова оценила слова Трасс о «вторжении» России на Украину под «чужим флагом»
16 февраля 2022, 02:15 • 121 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией заявления министра иностранных дел Британии Лиз Трасс о планах РФ по «вторжению» на Украину под «чужим флагом».
«Это окормление вот этой дезинформацией своих местных журналистов и таблоидов. <...> Сначала придумают несуществующее, как Лиз Трасс в очередной раз, а потом говорят о последствиях», — заявила дипломат в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
По словам Захаровой, Москва неоднократно говорила об использовании на Украине «чужих флагов», но в контексте возможных провокаций Запада.
«Возможно, речь идет о том, что они (Великобритания. — «Известия») будут использовать свой флаг? Не знаю, это вопрос к ним», — сказала представитель ведомства.
Ранее в этот день Трасс заявила о вероятности подготовки Россией «операции под чужим флагом» на Украине. В интервью телеканалу Sky News британский министр предположила, что Москва в качестве предлога для «вторжения» заявит о провокации со стороны Киева. При этом она не предоставила никаких доказательств голословным обвинениям, отметив лишь, что такие действия якобы свойственны России.
Также глава британского МИДа заявила, что поверит в отсутствие планов Москвы по вторжению на Украину только тогда, когда Россия отведет от границ все свои войска.
Захарова подчеркнула, что властям Великобритании уже пора извиниться за сообщения с их стороны о якобы вторжении РФ на Украину. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, вновь подчеркнул, что заявления о предполагаемом «вторжении» войск РФ на Украину являются спекуляциями и «информационным терроризмом».
15 февраля в Минобороны России сообщили, что военнослужащие начали возвращаться с учений. Подразделения Южного и Западного военных округов уже приступили к погрузке, чтобы направиться в пункты дислокации. Как подчеркнул Лавров, вывод российских войск в места дислокации не зависит от истерии Запада, он был запланирован. При этом министр в очередной раз напомнил, что Россия имеет суверенное право проводить военные учения на своей территории по своему усмотрению.
10 февраля состоялись переговоры министров иностранных дел России и Великобритании. Глава российского ведомства охарактеризовал беседу как разговор «немого с глухим». По словам Лаврова, отношения РФ и Великобритании оставляют желать лучшего, при этом ухудшение взаимоотношений происходит не по вине Москвы.
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