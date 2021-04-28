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Захарова оценила реакцию главы Еврокомиссии на инцидент со стулом в Анкаре

28 апреля 2021, 01:30  •  59 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре. Соответствующее сообщение она опубликовала во вторник, 27 апреля, на своей странице в Facebook.
Дипломат, ссылаясь на СМИ, процитировала фон дер Ляйен: «Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка».
«Напомню, что именно эта «обиженная одинокая женщина-европейка», как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы», — отметила Захарова.
Она добавила, что ожидает от партнеров «большей определенности в самоидентификации».
Речь идет об инциденте, произошедшем во время официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Евросовета Шарлем Мишелем 6 апреля в Анкаре. Тогда мужчины заняли два имевшихся в зоне протокольной фотосъемки стула. При этом главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне от них.
Инцидент со стулом для фон дер Ляйен получил широкую огласку, случившееся подвергли критике депутаты Европарламента. Кроме того, в связи с инцидентом ассоциации европейских женщин направили письмо Шарлю Мишелю с требованием его отставки. Сам Мишель выражал глубокое сожаление в связи с произошедшим.
Ранее, в 2019 году, Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости диалога с Россией с позиции силы и сохранения антироссийских санкций. Кроме того, она обвинила РФ в попытках «разделить Европу», а также в очередной раз дала понять, что не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации.
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