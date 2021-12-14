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Захарова оценила "успехи" европейской дипломатии: "Мои соболезнования"
14 декабря 2021, 02:05 • 128 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила "успехи" европейской дипломатии. Без иронии не обошлось. "Мои соболезнования", - написала дипломат.
В Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после мероприятия назвал "главным успехом" то, что удалось остановить потоки мигрантов из третьих стран на границе Белоруссии с ЕС.
Мария Захарова прокомментировала это высказывание.
"Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии! Мои соболезнования", - написала она в своём Telegram-канале.
Напомним, тысячи мигрантов через территорию Белоруссии пытались проникнуть в Польшу, чтобы потом переправиться в другие страны ЕС. Польские власти выставили на границе военных, которые пресекали попытки перемещения людей, в том числе применяя газ, водомёты и другие силовые способы.
Варшава обвинила Минск в миграционном кризисе, на что получила ответное обвинение в искусственном нагнетании ситуации с беженцами.
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