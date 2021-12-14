Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
Главная / Политика

Захарова оценила "успехи" европейской дипломатии: "Мои соболезнования"

14 декабря 2021, 02:05  •  128 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила "успехи" европейской дипломатии. Без иронии не обошлось. "Мои соболезнования", - написала дипломат.
В Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после мероприятия назвал "главным успехом" то, что удалось остановить потоки мигрантов из третьих стран на границе Белоруссии с ЕС.
Мария Захарова прокомментировала это высказывание.
"Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии! Мои соболезнования", - написала она в своём Telegram-канале.
Напомним, тысячи мигрантов через территорию Белоруссии пытались проникнуть в Польшу, чтобы потом переправиться в другие страны ЕС. Польские власти выставили на границе военных, которые пресекали попытки перемещения людей, в том числе применяя газ, водомёты и другие силовые способы.
Варшава обвинила Минск в миграционном кризисе, на что получила ответное обвинение в искусственном нагнетании ситуации с беженцами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



128
Источник
Похожие новости
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 00:20
Золотой самовар, элитный алкоголь и "царское барокко": Что скрывал у себя дома сельский депутат
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
14 декабря 2021, 00:20
"Небензя своё дело знает": Сатановский объяснил, почему Россия против новой резолюции СБ ООН
13 декабря 2021, 23:10
Зорькин подарил Путину сборник решений Конституционного суда
14 декабря 2021, 02:05
Захарова оценила "успехи" европейской дипломатии: "Мои соболезнования"
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
14 декабря 2021, 00:20
Золотой самовар, элитный алкоголь и "царское барокко": Что скрывал у себя д...
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
14 декабря 2021, 00:20
"Небензя своё дело знает": Сатановский объяснил, почему Россия против новой...
14 декабря 2021, 01:25
«С целью выработки чётких договорённостей»: Путин призвал Джонсона провести переговор...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2021, 09:15
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
08 декабря 2021, 09:30
"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник президента
08 декабря 2021, 15:20
Учим гимн России и идем навстречу Донбассу. Патриоты переобуваются в прыжке, военная доктрина Украины потерпела крах
11 декабря 2021, 19:10
Захарова поставила CNN в тупик одним вопросом о США и России
08 декабря 2021, 01:55
Три видео о призыве в армию, которые нельзя пропустить: "Я русский, и даже мне стало неловко"
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.