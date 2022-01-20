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Захарова оценила профессионализм журналистов США на пресс-конференции Байдена: преступная халатность
20 января 2022, 05:40 • 80 • Политика
В министерстве иностранных дел России прокомментировали вопросы американских журналистов, которые задавались на пресс-конференции Джо Байдена.
Джо Байден выступил на конференции, посвященной годовщине вступления в должность президента США. Журналисты, кроме вопросов о внутренней политике, попросили дать оценку планам России по якобы эскалации ситуации вокруг Украины. В мифическом нападении на Украину власти ЕС и США регулярно и безосновательно обвиняют Москву.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России высказала мнение о профессионализме задающих вопросы представителей американских СМИ. В своём Telegram-канале она высказала несколько версий подобного поведения. Захарова удивилась, что никто не задается вопросом по актуальной теме расширения НАТО на восток и все делают вид, что не знают о поддержке, оказываемой США Украине, а также об обязательствах стран Запада о неделимости безопасности.
– прокомментировала Мария Захарова.
Обвинения России в агрессии в отношении Украины используется НАТО для размещения новых военных баз на русских границах и расширения влияния альянса на страны Восточной Европы. О недопустимости данных действий неоднократно заявляли в Кремле, этому же были посвящены несколько раундов переговоров, прошедших в Женеве, Брюсселе и Вене в январе 2022 года.
Ранее МИД России отмечал, что заявления западных лидеров об "агрессии России в отношении Украины" и обещания Зеленскому помочь с военной техникой в случае атаки – это и смешно, и опасно.
Причиной мифов об агрессии России стали передвижения русских войск на территории страны вдоль южных и западных границ. Но как неоднократно заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это является внутренним делом и никто не вправе указывать на то, что можно и нельзя делать властям России. При этом речи о внешней агрессии, конечно же, не идет.
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