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Захарова оценила планы США мстить за гибель американцев в Кабуле

04 сентября 2021, 19:55  •  85 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 сентября оценила планы американских властей мстить за гибель своих людей при взрыве у аэропорта Кабула.
«Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана... Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения», — сообщила Захарова в эфире «Радио России».
31 августа талибы (террористическая организация, запрещена в РФ) заявили о поражении США в Афганистане. Они отпраздновали выход американских военных из страны стрельбой на улицах Кабула.
Взрыв у аэропорта афганского Кабула произошел 26 августа, его организовал террорист-смертник. Второй взрыв произошел из-за подрыва автомобиля. В результате двух взрывов погибли как минимум 200 человек, ранены около тысячи. Среди жертв — 13 американских военных, обеспечивающих эвакуацию, еще 20 были ранены.
15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство.
Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране последние 20 лет.
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