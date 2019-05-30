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Захарова оценила планы Саакашвили «строить новую Украину»

30 мая 2019, 14:24  •  41 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала намерение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «строить новую Украину».
 
РИА Новости
 

«Опять? Опять новую Украину? Это каждые пять лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А до этого, при Ющенко?» — написала дипломат.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной в Европе.

28 мая президент страны Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул грузинскому политику украинское гражданство. 

29 мая Саакашвили вернулся в Киев из Варшавы.

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