Захарова оценила планы Саакашвили «строить новую Украину»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала намерение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «строить новую Украину».

«Опять? Опять новую Украину? Это каждые пять лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А до этого, при Ющенко?» — написала дипломат.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной в Европе.

28 мая президент страны Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул грузинскому политику украинское гражданство.

29 мая Саакашвили вернулся в Киев из Варшавы.