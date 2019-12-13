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Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа

13 декабря 2019, 11:24  •  294 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского, который ответил российскому президенту Владимиру Путина по газовому вопросу.
 
© MFA Russia/via Globallookpress.com
 

Она напомнила, что Зеленский ответил Путину, процитировавшему стихотворение: «А у нас в квартире газ. А у вас?» Президент Украины заявил: «А у нас газопровод».

«Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!» — написала Захарова в Facebook.

9 декабря Путин, говоря о газовом контракте, процитировал стихотворение: «А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть и будет».

Позднее Зеленский ответил на эти слова. 

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