|
Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
13 декабря 2019, 11:24 • 294 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского, который ответил российскому президенту Владимиру Путина по газовому вопросу.
© MFA Russia/via Globallookpress.com
Она напомнила, что Зеленский ответил Путину, процитировавшему стихотворение: «А у нас в квартире газ. А у вас?» Президент Украины заявил: «А у нас газопровод».
«Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!» — написала Захарова в Facebook.
9 декабря Путин, говоря о газовом контракте, процитировал стихотворение: «А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть и будет».
Позднее Зеленский ответил на эти слова.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
294
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 декабря 2019, 23:54
|
11 декабря 2019, 14:09
|
10 декабря 2019, 05:39
|
11 декабря 2019, 10:54
|
10 декабря 2019, 12:09
|
07 декабря 2019, 02:54
|
07 декабря 2019, 22:24