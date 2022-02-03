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Захарова оценила качество фильма о Навальном: "Как же уродливо всё"
03 февраля 2022, 00:25 • 59 • Политика
Мария Захарова высказалась относительно американского фильма об Алексее Навальном.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о фильме про Алексея Навального, снятом HBO.
- написала Захарова в своём канале.
Дипломат отметила, что это показательно, поскольку этот чешский журналист "регулярно выступал в защиту Навального".
"Как же уродливо всё, что связано с Навальным. Ещё один феерический пример. Мелочь, но показательная", - добавила Захарова.
Представитель МИД России также отметила, что Навального в фильме уличил во лжи журналист Михаил Шахназаров. Как сообщал Царьград, журналист может подать на Навального в суд.
Росфинмониторинг 25 января сообщил, что внёс Навального в перечень террористов и экстремистов.
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