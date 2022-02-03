Захарова оценила качество фильма о Навальном: "Как же уродливо всё"

Мария Захарова высказалась относительно американского фильма об Алексее Навальном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о фильме про Алексея Навального, снятом HBO.

В американском "документальном" клипе, который соорудили британская подданная и гражданин Болгарии, корреспондента чешской газеты "Лидове Новине" Иржи Юста Навальный называет "бомжом" и покрывает матом. Казалось бы, что тут удивительного - он со всеми так делает,

- написала Захарова в своём канале.

Дипломат отметила, что это показательно, поскольку этот чешский журналист "регулярно выступал в защиту Навального".

"Как же уродливо всё, что связано с Навальным. Ещё один феерический пример. Мелочь, но показательная", - добавила Захарова.

Представитель МИД России также отметила, что Навального в фильме уличил во лжи журналист Михаил Шахназаров. Как сообщал Царьград, журналист может подать на Навального в суд.

Росфинмониторинг 25 января сообщил, что внёс Навального в перечень террористов и экстремистов.