Захарова оценила идею обмена американского шпиона на Бута и Ярошенко в "юридической плоскости"

Вопрос обмена гражданина США Пола Уилана на граждан России Виктора Бута и Константина Ярошенко находится в юридической плоскости. Об этом РИА ФАН заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Это вопрос соответствующих юридических механизмов, которые обычно задействуются и могут быть задействованы в подобных ситуациях", - поведала дипломат.

Захарова также не ответила на вопрос, будет ли российское ведомство принимать участие в обмене, если тот состоится. 15 июня Мосгорсуд приговорил гражданина Соединённых Штатов Пола Уилана к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

Гражданин России Виктор Бут в 2012 году был приговорён к 25 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью контрабанды оружия. Гражданин России Константин Ярошенко в 2010 году был приговорён к 20 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков.

Бут и Ярошенко ранее заявили о том, что они готовы просить о помиловании в том случае, если будут достигнуты договорённости об обмене на Уилана. Согласно предварительным данным, Вашингтон и Москва обсуждают различные варианты урегулирования ситуации.