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Захарова отреагировала на возбуждение дела против Соловьёва на Украине

14 ноября 2019, 18:24  •  115 • Украина
Возбуждение на Украине уголовного дела против российского журналиста Владимира Соловьёва является примером преследования неугодных Киеву журналистов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
РИА Новости
 

Как отметила дипломат, в данной ситуации примечательно, что о решении возбудить дело было сообщено на странице в соцсети украинского депутата Алексея Гончаренко, который «ранее размещал видео с оскорблениями и угрозами в адрес российского журналиста».

«Мы расцениваем возбуждение уголовного производства против представителя СМИ как ещё один пример преследования неугодных киевскому режиму журналистов и наращивания на них неправомерного давления», — сказала она.

По словам Захаровой, очевидно, что «это очередные шаги украинских властей на пути дальнейшей зачистки информационного пространства и раскручивания такой настоящей, очередной травли журналистов».

«Профильное журналистское сообщество России уже выразило обеспокоенность решением СБУ и подготовило по линии Союза журналистов соответствующий запрос в Генпрокуратуру Украины. Будем следить за развитием ситуации», — добавила она.

Ранее Гончаренко заявил, что СБУ возбудила в отношении Соловьёва уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность и безопасность страны.

Позднее Соловьёв прокомментировал такое решение. 

RT ведёт прямую трансляцию.

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