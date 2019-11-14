Захарова отреагировала на возбуждение дела против Соловьёва на Украине

Возбуждение на Украине уголовного дела против российского журналиста Владимира Соловьёва является примером преследования неугодных Киеву журналистов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, в данной ситуации примечательно, что о решении возбудить дело было сообщено на странице в соцсети украинского депутата Алексея Гончаренко, который «ранее размещал видео с оскорблениями и угрозами в адрес российского журналиста».

«Мы расцениваем возбуждение уголовного производства против представителя СМИ как ещё один пример преследования неугодных киевскому режиму журналистов и наращивания на них неправомерного давления», — сказала она.

По словам Захаровой, очевидно, что «это очередные шаги украинских властей на пути дальнейшей зачистки информационного пространства и раскручивания такой настоящей, очередной травли журналистов».

«Профильное журналистское сообщество России уже выразило обеспокоенность решением СБУ и подготовило по линии Союза журналистов соответствующий запрос в Генпрокуратуру Украины. Будем следить за развитием ситуации», — добавила она.

Ранее Гончаренко заявил, что СБУ возбудила в отношении Соловьёва уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность и безопасность страны.

Позднее Соловьёв прокомментировал такое решение.

RT ведёт прямую трансляцию.