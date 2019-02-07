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Захарова отреагировала на недопуск наблюдателей из России на Украину

07 февраля 2019, 16:54  •  138 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет Киева участвовать в президентских выборах на Украине наблюдателям из России.
 
Reuters
 

«Это очередной шаг на пути к истинной демократии на Украине, мы все прекрасно это понимаем. Мало того, я хотела бы обратить внимание на то, что раздавались заявления и призывы со стороны Брюсселя, даже Вашингтона, господин Волкер написал, что было бы неплохо, если бы россияне принимали участие в наблюдении за выборами, а он-то знает. Но, несмотря на это, Верховная рада решила по-другому. Ещё раз говорю, это, конечно, «торжество» демократии», — заявила она.

Как указала Захарова, позднее данной ситуации будет дана развёрнутая оценка.

7 февраля Верховная рада приняла закон о запрете наблюдателям из России принимать участие в выборах на Украине.

Как заявляли в Госдепартаменте, наблюдателей из России можно допустить к работе на выборах, если они войдут в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ.

RT ведёт прямую трансляцию.

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