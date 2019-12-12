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Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
12 декабря 2019, 01:09 • 51 • Политика
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата". Дипломат отметила, что в манере поведения переговорщиков Киева появилась большая реалистичность.
"Можно встречаться с ними, можно не встречаться, можно просто ориентироваться на их публичные заявления и на их действия. То, что изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход - я не могу даже поставить это под сомнение. Я думаю, только слепой это не увидит и глухой не услышит", - сказала она в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1"
По словам Захаровой, украинские переговорщики "начали оперировать некими все-таки правовыми терминами, идти так или иначе в русле сочетания интересов различных сегментов общества". "Может быть, не глобально, конечно, нет возможности реализовать все, что нужно реализовать сейчас <...> Но то, что есть в этом некая большая реалистичность, - это 100%", - добавила она.
Обсуждение итогов саммита "нормандской четверки"
Тема итогов парижского саммита "нормандской четверки" обсуждалась во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон по инициативе американской стороны, отметила Захарова.
"Эта тема действительно обсуждалась, но по просьбе американских коллег, что естественно, так как Сергей Викторович Лавров прибыл в Вашингтон непосредственно из Парижа, где проходили мероприятия в рамках "нормандского формата". Они в большей степени работали, как у нас, дипломатов, принято говорить, "на прием", им было интересно, что же происходит по животрепещущей для них теме, которую они непосредственно много раз пытались взять "с наскока". Интерес был очень живой, активный, и, в общем-то, у них была возможность услышать из первых рук", - сказала она.
Ранее Лавров сообщил журналистам, что во время своего визита в Вашингтон поделился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майклом Помпео впечатлениями от прошедшего 9 декабря саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция). Состоявшийся в Париже саммит лидеров "нормандской четверки" стал первым после трехлетнего перерыва. Итоговый документ саммита включает обязательство участников обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договоренность поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.
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