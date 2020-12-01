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Захарова отчитала Столтенберга за его слова о договоре СНВ

01 декабря 2020, 19:55  •  113 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Смоленской площади призвали руководство альянса обратит внимание на действия Вашингтона
Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу нужно призвать Вашингтон к продлению Договора о сокращении наступательных вооружений вместо того, чтобы рассуждать о том, что Россия якобы наращивает свой военный потенциал. Об этом сегодня заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
"Не может не вызывать недоумения, что генсек НАТО говорит о прекращении действия ДСНВ как о чем-то уже вполне предопределенном, хотя абсолютное большинство стран – членов НАТО, если верить заявлениям их представителей, поддерживает продление этого соглашения", – говорится в заявлении нашего дипломата на официальном сайте министерства.
На Смоленской площади не понимают, откуда Столтенберг так уверен, что у ДСНВ нет никаких перспектив на дальнейшее существование. Захарова напомнила норвежцу, что Москва регулярно заявляет о своей позиции, что договор должен быть продлен в том виде, в котором был подписан. Соответствующее предложение Россия передала американской стороне еще в декабре 2019 г. и не раз его подтверждала.
В Москве надеются, что продление соглашения даст время на проведение комплексных переговоров между РФ и Штатами о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями, при котором будут учитываться все факторы, оказывающие влияние на стратегическую стабильность. Россия уже представила США конкретные соображения на этот счет.
По словам Захаровой, руководству НАТО лучше обратиться к американцам с призывом поработать над продлением договора ради безопасности в мире, в том числе и на европейском континенте.
Накануне Столтенберг сообщил, что на встрече министров иностранных дел стран альянса будет обсуждаться вопрос сохранения режима контроля над вооружениями с учетом истечения в феврале 2021 г. срока действия Договора о СНВ.

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